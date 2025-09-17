Liderii coaliţiei de guvernare s-au întâlnit astăzi pentru a discuta reorganizarea administraţiei publice și posibilă prelungire a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, însă ședința s-a încheiat fără nicio concluzie, potrivit surselor Observator.

UPDATE 14:00 Discuțiile legate de plafonarea preţurilor la alimente și de reforma administraţiei locale se amână pentru saptamana viitoare, potrivit surselor Observator. Marți, la ora 11:00, liderii coaliției se vor reuni pentru a discuta despre plafonare.

UPDATE 13:40 Şedinţa Coaliţiei s-a încheiat. Potrivit surselor Observator, liderii politici nu au ajuns la nicio concluzie pe plafonare și administrația locală. Variantele vor fi analizate până săptămâna viitoare. Ședința pregătitoare a actelor pentru ședința de Guvern va începe astăzi la ora 15:00, astfel că memorandumurile pe PNRR vor fi adoptate joi. Nu va mai avea loc nicio ședință extraordinară de Guvern astăzi.

UPDATE 13:00 PSD a prezentat în ședință un document cu date despre impactul plafonării prețurilor pentru alimentele de bază.

UPDATE 12:30 De mai bine de două ore, liderii Coaliţiei încearcă să decidă ce vor face cu plafonarea care a ţinut în jos preţurile alimentelor de bază în ultimii doi ani. PSD şi-ar dori prelungirea măsurii până în martie anul viitor. A prezentat şi un document cu argumente. Premierul nu pare însă convins.

Coaliția de guvernare decide astăzi dacă va continua sau nu plafonarea la alimentele de bază. Introdusă în 2023 cu scopul de a proteja consumatorii și de a tempera inflația și considerată inițial o măsură temporară, plafonarea a fost prelungită de mai multe ori, iar acum creează tensiuni în alianță.

Liderii coaliţiei de guvernare se reunesc în format restrâns, începând cu ora 10.00. Apoi, de la ora 14.00, liberalii se reunesc într-o şedinţă a Biroul Permanent pentru a valida deciziile din coaliţie.

În timp ce premierul Ilie Bolojan și o parte din liderii PNL susțin că este momentul ca această măsură să fie eliminată, PSD insistă că plafonarea trebuie menținută cel puțin încă 3 luni pentru a proteja populația în condițiile în care inflația este ridicată.

Ministrul Agriculturii Florin Barbu avertizează însă că eliminarea bruscă a plafonului ar putea duce la o inflație record de aproape 15% până la finalul anului, ceea ce înseamnă un val nou de scumpirii resimțit direct de românii. Dacă guvernul nu va prelungi ordonanța, socialdemocrații iau în calcul inclusiv depunerea unui proiect de lege în Parlament care să mențină limitarea daosului.

În cazul în care plafonarea va fi eliminată de la 1 octombrie 2025, alimentele de bază precum laptele, carnea, ouăle, legumele proaspete, vor putea fi vândute la un preț stabilit clar în funcție de condițiile pieței și de politicile fiecărui comerciant.

Bolojan insistă să taie 10% din posturi

Premierul Ilie Bolojan insistă să taie 10% din posturi ocupate în primării şi în Consilii Judeţene, în timp ce PSD şi UDMR se opun. În schimb, cele două partide au propus o reducere de 10% a cheltuielilor, soluţie care evită disponibilizarea angajaţilor. Totodată, mai mulţi primari PNL au contestat în interiorul partidului propunerea premierului Ilie Bolojan de a reduce numărul angajaţilor cu 10%, susţin surse politice.

Practic, statul nu ar fi făcut nicio economie, din moment ce posturile oricum nu erau ocupate, ci figurau doar pe hârtie. În replică, Ilie Bolojan a cerut ca numărul posturilor ocupate să fie redus cu 10%, astfel încât statul să reducă cheluielile cu administraţia publică locală. Asta înseamnă 13.000 de angajaţi concediaţi din primării şi consilii judeţene.

PSD, partidul care numără cei mai mulţi primari şi cei mai mulţi preşedinţi de Consilii Judeţene din România, s-a opus, dar a propus ca variantă alternativă reducerea cheltuielilor din primării şi CJ cu 10%, ceea ce ar fi evitat disponibilizările. În schimb, Ilie Bolojan a respins varianta PSD, pe motiv că prim0ăriile care îşi gestionează corect bugetul ar fi afectate pe nedrept.

De altfel, înainte de şedinţa coaliţiei, doi vicepreşedinţi social-democraţi de CJ, Gabriel Zetea (Maramureţ) şi Gheorghe Şoldan (Suceava) - au anunţat reduceri în cadrul instituţiilor pe care le conduc.

De asemenea, şi UDMR a fost împotrivă. Fără sprijinul celor 100 de primari din judeţele dominate de comunitatea maghiară, UDMR riscă să nu treacă pragul electoral la alegerile parlamentare. Nici liberalii nu au acceptat în unanimitate măsurile propuse de şeful Executivului.

Mai mulţi primari PNL i-au transmis lui Ilie Bolojan că vor pleca la AUR dacă vor fi obligaţi să dea oameni afară, susţin surse politice pentru news.ro. Primarii şi preşedinţii de Consilii Judeţene susţin că vor fi taxaţi de electorat la următoarele alegeri dacă vor impune măsuri de austeritate.

