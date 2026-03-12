Probleme fără sfârşit la marile combinate din România. La Galați, licitația pentru combinatul siderurgic a eșuat, după ce nu s-a prezentat niciun cumpărător. Mii de anagajţi stau fără salarii de la patru luni. La Azomureş e şi mai rău pentru că statul și actualii proprietari nu se înțeleg alte mii de oameni riscă să își piardă locurile de muncă.

Investitori din India, Grecia, Irak și România s-au arătat interesaţi de combinatul siderurgic de la Galați, cel mai mare din țară. Dar atât.

Din cele şase companii care au cumpărat caietul de sarcini, niciuna nu s-a prezentat la licitaţie, iar la următoarea preţul va fi mai mic cu peste 200 de milioane de euro.

"O să propunem creditorilor şi comitetului interministerial care monitorizează Liberty Galaţi o nouă licitaţie, evident, la un preţ redus, dar un preţ care să nu fie mai mic decât valoarea de lichidare care e undeva la 420 de milioane de euro. Noi am putea să o organizăm în 40-50 de zile, depinde cât e repede se mişcă creditorii", a declarat Remus Borza, administrator concordatar.

Articolul continuă după reclamă

Combinatul de la Galați, produce oțel și fier. Cu acces la Dunăre și Marea Neagră, este un obiectiv strategic, dar se află în colaps de aproape un an, iar provocările pentru viitorul proprietar sunt uriașe.

"În afară de banii pe care trebuie să îi dea pentru achiziţionarea acţiunilor de la combinat sau a combinatului şi liniilor şi utilajelor, un investitor trebuie să asigure că are şi materie primă şi suma necesară pentru a-l reporni. Din ce spun specialiştii, este nevoie de peste 200 de milioane de euro ca acel combinat să fie repornit", a precizat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.

Cei 2.700 de angajaşi de la combinat nu şi au mai primit salariile de patru luni.

900 de angajaţi Azo Mureş concendiaţi

Probleme sunt şi la Azomureş, cel mai mare producător de îngrăşăminte din România. Platforma industrială intră în conservare şi aproape nouă sute de angajaţi vor fi concediaţi în primă fază.

"Din cauza preţului gazului, societatea nu îşi mai permite să meargă în continuare, să producă.

Preluarea de către stat a Azomureş ar fi singura soluţie prin societatea Romgaz şi atunci puteau să vină cu preţul mai mic la gaz. Costul de producţie a fost mai mic şi atunci ar putea fi competitiv pe piaţă", a declarat Emil Almăşan, preşedinte Sindicat.

Statul nu cade de acord la preţ cu firma elvețiană care deține acum combinatul de îngrăşăminte. Dacă negocierile nu se finalizează, 2.500 de angajați riscă să rămână fără loc de muncă.

Adrian Obreja Like

Întrebarea zilei Este România o ţară sigură, aşa cum a declarat preşedintele? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰