Preţul aurului, 12 martie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 2,1 lei 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 12 martie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 2,1 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 734,4528 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 3 martie 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,4079 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0938 lei româneşti, în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6447 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,9021 lei româneşti.

