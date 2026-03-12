Curs BNR, 12 martie 2026. Leul românesc a pierdut aproape 2 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 12 martie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,4079 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0938 lei româneşti, în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6447 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,9021 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 2,1 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 734,4528 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 3 martie 2026 şi până în prezent.

