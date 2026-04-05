Paște fericit, dar mai ales cumpătat! Așa își vor petrece mulți români sărbătorile în acest an, din cauza scumpirilor excesive. Pentru 9 din 10 români prețul dictează în acest an. E adevărat, și promoțiile sunt importante. Peste 65% vânează cele mai bune oferte, se informează mai mult și nu mai pun în coș nimic fără să compare prețurile înainte. Deși strâng cureaua mai mult ca niciodată, mulți cred că vor cheltui mai mult în acest an pe masa festivă.

Promoțiile dictează meniul de Paște din acest an.

"Ținând cont de inflație, toată lumea e mai precaută și cu moderație o să trecem peste", a spus un cumpărător.

Ca să fie siguri că prind prețuri mai mici, mulți și-au umplut coșurile cu alimente de sărbători din magazinele de tip "discount", unde cumperi mai multe produse la un preț mai mic.

"Au mai multe oferte și sunt de toate ce ne trebuie în casă de Paște! Produse alimentare, de igienă, de casă", a punctat un alt cumpărător.

"Este diferență, din cauza aceasta am venit și aici, să facem economii! Mai scoatem și din produse", a zis un cumpărător.

Comericanţii au avut parte de cel mai slab weekend de Florii din ultimii ani

În piață, în schimb, unde reducerile se negociază mai greu, este cel mai slab weekend de Florii din ultimii ani, se plâng comercianții.

"Nu mai vin deloc! Ca o zi normală, ca o duminică normală, sâmbătă normală, din aia proastă! Nici nu întreabă, să cumpere mai din timp că poate ia mai ieftin!", a spus comercianta Mariana Jelea.

Liber am găsit și la carne. Kilogramul de miel e cu 5 lei mai scump față de anul trecut.

"Cel mai probabil o să tai față de anul trecut pentru că și prețurile sunt pe măsură!", a spus un cumpărător.

Ce comandă românii online în perioada Paştelui

Interesul mai mare pentru promoții se resimte și în online. Cele mai recente date arată că 65% dintre români caută simultan produse la preț mai mic atât în magazinele fizice, cât și virtual, o creștere semnificativă față de anul trecut.

"Văd în timp real cât îi costă și ce pun în coș și evită cumpărăturile impulsive. […] Pentru Paște, ne așteptăm ca valoarea coșului să rămână între 300 și 330 de lei. [...] Produsele proaspete de obicei se cumpără înainte de Paște cu 2-3 zile, deocamdată vedem în coș produse pentru copt, ingrediente pentru gătit și iepurași de ciocolată", a spus CEO-ul unui supermarket online, Michael Kaiser.

Cifrele arată că vor fi mai mulți cei care își vor prepara mâncarea în casă, în acest an, de aceste sărbători. Mai bine de 90% spun că se vor ocupa singuri de ce vor pune pe masă.

