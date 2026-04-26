Confortul și răsfățul nu mai sunt de mult doar un privilegiu al oamenilor. În fermele moderne, bunăstarea animalelor a devenit o prioritate, iar investițiile în condiții mai bune se reflectă direct în producție. De la ventilatoare care le răcoresc în zilele toride, la perii automate pentru scărpinat și chiar spații de odihnă cu saltele speciale, animalele beneficiază acum de un tratament atent gândit. Specialiștii spun că un animal relaxat și lipsit de stres este mai sănătos și, implicit, mai productiv.

Roboţii care mulg vacile sunt tot mai des folosiţi în fermele moderne din România. Procesul decurge mai uşor, iar animalele se simt mai confortabil.

"Avem partea de furajare, în timpul mulsului animalul este şi hrănit. Ele intră benevol la muls, nu sunt forţate. E o procedură relaxantă", a declarat Mihai Krompaczki, distribuitor de utilaje agricole.

Versiunea simplă a acestui robot costa 140 de mii de euro, dar, în funcţie de dotări, preţul poate creşte. După masă, urmează odihna.

Odihna animalelor după masă e mult mai mult decât o chestiune de răsfăţ. Pentru a nu-şi consuma energia, vacile de exemplu, petrec mare parte din zi în zona de relaxare, unde au parte de astfel de saltele cât mai moi si confortabile.

Un astfel pat de relaxare costă 240 euro. Pe timp, de vară, funcţionează ventilatoarele cu vapori de apă. Preţurile pornesc de la 1.200 de euro. Credeati ca le-ati vazut pe toate?

"Avem o perie de masaj dublă. Animalele vin şi se răsfaţă sub această perie, ele sunt scărpinate practic. Răsfăţul este foarte important. Depinde şi de fermă, depinde şi de reţeta de furajare, dar se simte. Animalul dacă are un confort, automat sporul lui creşte", a spus Monica Zeamă, reprezentanta unei firme de utilaje agricole.

Acest fermier creşte aproape 200 de vaci de carne în judeţul Sibiu. Crede că grija pentru animale e cheia succesului în această afacere.

"În primul rând trebuie să fie mâncat, asta înseamnă cea mai mare îngrijire a lui. Condiţiile de uscat, de paie, de intemperii să fie ferit, de vânt. Dacă o laşi la voia întâmplării şi ea te lasă la voia întâmplării", a afirmat Florin Gherghel, fermier.

Cele mai noi tehnologii din domeniul agriculturii pot fi văzute astăzi la Jucu, în Cluj, la cel mai mare târg din ţară dedicat agriculturii.

