Curs BNR, 12 mai 2026. Leul românesc câştigă mai mult de 3 bani în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 12 mai 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a câştigat mai mult de trei bani în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 6,0051 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat în luna mai, până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6803 lei româneşti, a câştigat mai mult de un ban în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2103 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,4352 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 5,08 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 669,8599 lei.

