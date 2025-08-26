A început sezonul ciupercilor în România, iar hribii, gălbiorii și alte soiuri de pădure sunt la mare căutare. Deşi au apărut de puţin timp, ciupercile româneşti se vând extrem de repede. Problema este, însă, alta - producţia abia dacă se ridică la aşteptările oamenilor.

Gospodinele vânează în această perioadă cele mai bune legume pentru borcanele de zacuscă. Ciupercile sunt cele mai căutate, însă... degeaba. Legumele lipsesc cu desăvârşire atât de la tarabele pieţelor, cât şi de pe rafturile magazinelor. "Cerereea este mare. Fiind producţie mai mică, cererea este mult mai mare", spune o angajată.

"Producţia ciupercilor faţă de anii anteriori este mult mai slabă, din cauza faptului că seceta care a început încă din luna aprilie s-a instalat în permanenţă", a declarat Cîrstoc Adrian Ovidiu, director Direcția Silvică Gorj.

În județul Gorj, cele mai căutate, dar şi cel mai greu de găsit sunt hribile. Până să ajungă la raft, acestea trec prin mai multe etape, ca să fie numai bune de cumpărat. "Prima dată le curăţăm de pământ, le sortăm pe categorii, care e a I-a, care e a II-a. Le tocăm cuburi şi le punem pe sortimente", arată o angajată.

"Aici lucrăm marfă de calitatea a II-a din care obţinem martfă pentru congelat de obicei. Le curăţăm de pământ, scoatem mucegaiul, corpurile străine şi mergem mai departe în procesul de tăiere, feliere, pentru a merge la congelat", spune Adriana, din conducerea firmei.

Faţă de alţi ani, preţul hribilor a crescut considerabil. Pe piața din România, producătorii cer aproximativ 45 de lei kilogramul, în timp ce, la export, se cer între 11 şi 24 de euro pentru un kilogram.

