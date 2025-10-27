O femeie și fiica sa de 13 ani din județul Vrancea au fost găsite dezorientate și speriate într-o pădure din comuna Urechești, județul Bacău, după ce plecaseră dimineața la cules ciuperci și nu au mai știut drumul înapoi.

Mamă și fiică, pierdute în pădure după ce au plecat la cules de ciuperci. Au fost găsite la 6 km de casă - Profimedia

Cele două se aflau la aproximativ 1 km de un drum forestier și la circa 6 km de localitatea de domiciliu.

Fata a sunat la 112, alertând polițiștii că ea și mama sa sunt rătăcite în pădure. Șeful de post, agent-șef adjunct de poliție Codiță Gheorghe, împreună cu pădurarul din localitate, au început imediat căutările și le-au identificat.

Polițistul le-a oferit apă și a discutat cu ele pentru a le liniști, iar pentru a se asigura că vor ajunge acasă în siguranță, a solicitat sprijinul unui pădurar din județul Vrancea.

Polițiștii recomandă celor care se deplasează în zone împădurite să anunțe o persoană de încredere unde merg, să ia telefonul mobil încărcat cu hartă offline sau aplicație GPS, să verifice vremea și să poarte echipament adecvat.

