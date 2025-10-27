Antena Meniu Search
Mamă și fiică, pierdute în pădure după ce au plecat la cules de ciuperci. Au fost găsite la 6 km de casă

O femeie și fiica sa de 13 ani din județul Vrancea au fost găsite dezorientate și speriate într-o pădure din comuna Urechești, județul Bacău, după ce plecaseră dimineața la cules ciuperci și nu au mai știut drumul înapoi.

la 27.10.2025 , 15:09
Mamă și fiică, pierdute în pădure după ce au plecat la cules de ciuperci. Au fost găsite la 6 km de casă - Profimedia

Cele două se aflau la aproximativ 1 km de un drum forestier și la circa 6 km de localitatea de domiciliu.

Fata a sunat la 112, alertând polițiștii că ea și mama sa sunt rătăcite în pădure. Șeful de post, agent-șef adjunct de poliție Codiță Gheorghe, împreună cu pădurarul din localitate, au început imediat căutările și le-au identificat.

Polițistul le-a oferit apă și a discutat cu ele pentru a le liniști, iar pentru a se asigura că vor ajunge acasă în siguranță, a solicitat sprijinul unui pădurar din județul Vrancea.

Polițiștii recomandă celor care se deplasează în zone împădurite să anunțe o persoană de încredere unde merg, să ia telefonul mobil încărcat cu hartă offline sau aplicație GPS, să verifice vremea și să poarte echipament adecvat.

