Christopher Eppinger, un tânăr german în vârstă de 31 de ani, a reușit să câștige 250 de milioane de dolari în doar 30 de luni, profitând de haosul creat pe piața mondială a petrolului după invazia Rusiei în Ucraina, scrie Financial Times .

Cum a făcut un tânăr de 31 de ani 250 de milioane de dolari în 30 de luni - Financial Times

Eppinger locuiește într-o vilă de 7 milioane de euro în sudul Franței și mai deține o proprietate de 5 milioane de euro pe care o renovează pentru părinții săi. Tânărul german deţine şi mai multe locuințe în Dubai, iar până la vârsta de 40 de ani visează să-și cumpere chiar și o insulă.

Cum a devenit milionar în 30 de luni

În doar doi ani și jumătate, Christopher Eppinger a devenit unul dintre cei mai bogați tineri din industria petrolului. Între 2022 și 2025, el a tranzacționat petrol în valoare de 2 miliarde de dolari, obținând un profit personal de peste 250 de milioane de dolari.

Totul a început după invazia Rusiei în Ucraina. Marile companii petroliere occidentale, precum BP și Shell, s-au retras din Rusia, iar guvernele au impus un plafon de preț pentru petrolul rusesc, în locul unui embargo total. A fost momentul perfect pentru oameni dispuși să-și asume riscuri.

Eppinger, care avea doar 27 de ani atunci, a văzut o oportunitate. "Dar am știut că pot face totul legal". Prin compania sa, CE Energy, el a cumpărat și vândut petrol rusesc prin intermediul unor firme din Dubai și Kazahstan, respectând, susține el, regulile impuse de Occident. Documentele arătau că prețurile erau sub plafonul impus.

Cine este Christopher Eppinger

Eppinger s-a născut în 1994 într-un orășel din nordul Germaniei, într-o familie din clasa de mijloc. Mama sa era doctor, tatăl inginer. Încă din copilărie visa să devină trader de petrol, fascinat de personajul JR Ewing din serialul Dallas.

După câteva eșecuri, inclusiv o afacere pierdută în Asia Centrală, și-a relansat cariera la Dubai. Când războiul din Ucraina a schimbat piața mondială a energiei, el a fost printre puținii dispuși să continue să tranzacționeze petrol cu legături rusești, în limitele legii. În doi ani și jumătate, compania sa a vândut peste 3 milioane de tone de petrol în toată lumea, în Nigeria, Brazilia, China și Spania.

