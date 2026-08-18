Cum a reușit o femeie să economisească 4.500 euro într-un an. Obiceiul care ne golește tuturor portofelele

O bluză la reducere, o cremă, o lumânare parfumată sau o decorațiune pentru casă, luate separat, par cheltuieli mici, aproape neînsemnate. Adunate însă de-a lungul unui an, pot însemna o sumă surprinzător de mare. O femeie din Zagreb a vrut să afle cât de mult cheltuie, de fapt, pe astfel de cumpărături, iar când a văzut rezultatul a luat o decizie radicală.

Davorka, în vârstă de 39 de ani, a renunțat timp de un an la haine, încălțăminte, cosmetice și decorațiuni pentru casă. La finalul experimentului, și-a dat seama că reușise să economisească aproximativ 4.500 de euro.

Femeia a declarat că, înainte de experiment, nu se considera o persoană cheltuitoare. Avea impresia că își gestionează banii rezonabil, pentru că rareori cumpăra lucruri foarte scumpe. Problema era cât de des mergea la cumpărături. "O bluză de 15 euro, o lumânare, o cremă, o cană sau o decorațiune pentru casă. Nimic nu părea prea scump. Problema era că tot timpul cumpăram câte ceva", povestește femeia.

Metoda care i-a adus economii uriașe

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Așa a decis să încerce metoda "no-buy year", adică un an în care să cumpere doar lucrurile esențiale. A continuat să cheltuiască pentru alimente, produse de igienă, medicamente și lucruri care se consumau sau trebuiau înlocuite. În schimb, a renunțat la haine și încălțăminte noi, decorațiuni, bijuterii, cosmetice de care nu avea nevoie și comenzile impulsive de pe internet, scrie Blic.

Pentru Davorka, una dintre cele mai mari tentații erau reducerile și mesajele care anunțau că o ofertă este disponibilă doar pentru o perioadă limitată. "Înainte, cumpăram ceva la reducere și mă convingeam că am economisit 30 de euro. În timpul experimentului mi-am dat seama că, de fapt, cheltuisem 40 de euro pe ceva de care nu aveam nevoie", spune ea.

Femeia și-a impus o regulă simplă: dacă își dorea un anumit obiect, îl trecea pe o listă și aștepta 30 de zile înainte să ia o decizie. În cele mai multe cazuri, după o lună nu mai simțea nevoia să îl cumpere. A început, de asemenea, să repare hainele pe care le avea, să folosească produsele cosmetice până la capăt și să împrumute lucruri de care avea nevoie doar pentru o perioadă scurtă.

Ce a descoperit după un an

Primele săptămâni au fost cele mai dificile. În timp, însă, și-a dat seama că intra pe site-urile magazinelor mai ales atunci când era obosită, plictisită sau nemulțumită. Practic își umplea golurile emoționale cu cumpărături.

"Cea mai mare surpriză nu a fost suma pe care am economisit-o, ci faptul că am realizat cât de des încercam să-mi îmbunătățesc starea de spirit prin cumpărături. Nu cumpăram pentru că îmi lipsea ceva, ci pentru că voiam să mă simt mai bine", mărturisește Davorka.

La finalul celor 12 luni, economisise aproximativ 4.500 de euro. Pentru ea, însă, experimentul nu a fost doar despre bani. Acum își face liste clare înainte de a merge la cumpărături, s-a dezabonat de la mesajele cu oferte ale magazinelor și și-a șters și aplicațiile din telefon pentru a nu mai fi tentată să intre și să verifice reducerile.