Tinerii români se înghesuie să trăiască visul american. Studenţii din ţara noastră sunt primii în Europa care pleacă prin programul Work and travel - în traducere, lucrezi şi călătoreşti. Înscrierile s-au deschis deja pentru vizele obţinute de la Ambasada Statelor Unite.

New York, Massachusetts, Wisconsin, Florida şi Maryland sunt topul destinaţiilor în care studenţii români pleacă pentru Work and travel. Cu o viză specială şi cu o agenţie care îi ajută să îşi găsească joburi dinainte, planul de acasă pare perfect. Mai e nevoie doar de 3 sau 4.000 de dolari pentru această experienţă.

America, visul studenților români pentru o vară de muncă și călătorii

"Acum am ajuns la muncă, 7 JUMATE, aici lucrez. Mergem la treabă și facem bacșiș!"

"Peste 15 mii de dolari, fraților, făcuţi în vara asta în America, nu pot să cred că am atins targetul ăsta, sunt foarte fericit și foarte mândru de mine!"

Francisc a plecat în Tennessee unde a muncit trei luni încontinuu și a locuit cu chirie într-o casă cu 12 studenți. La final, şi-a luat o binemeritată vacanță în New York, de unde s-a întors nu doar cu cele mai frumoase amintiri din viața lui, dar și cu banii pe care i-a investit inițial.

"Am mers pe contract de bucătar, pentru că sunt o persoană care vorbește foarte mult, ușor-ușor am fost pe postul de host, primeam oamenii în restaurant, și server. Eu preferam cât mai mult să fac overtime. Făceam mai mulți bani ca să merg în vacanțe și să călătoresc. Sincer, am plecat cu 200 de dolari în buzunar", a povestit Francisc, român plecat cu Work & Travel.

Două joburi și sute de dolari pe zi pentru unii studenți

10 sau 15 dolari pe oră e salariul pentru un job in Horeca, dar unii apelează și la al doilea job. Andreea a fost plecată de două ori la rând.

"Lucram de la 6 dimineața până la 2, mergeam acasă dormeam o oră, după mergeam la al doilea job. Stăteam până la 12, 1. Erau seri în care făceam și 300 de dolari. Te responsabilizezi fără să-ți dai seama și descoperi cine eşti cu adevărat", a declarat şi Andreea.

Cosmin a fost plecat de cinci ori în SUA.

"Am lucrat în restaurante fine dining, mixologie. Acum lucrez la o agenție work and travel, din 2017 fac asta. (n.r. Cel mai greu a fost) Să te adaptezi la mâncarea de acolo", a spus Cosmin.

Condițiile pentru a pleca în Work and Travel

Înscrierile de anul acesta au început mai repede, tocmai pentru ca tinerii să aibă timp pentru toate formalităţile. România e fruntaşă în Europa la aceste aplicaţii. Înaintea noastră în lume sunt Jamaica, Thailanda, Mexic și Peru.

"E nevoie să fii student la zi la o universitate din afara SUA și trebuie să fii într-o situație bună pentru a putea obține viza. De departe este cel mai popular program", a precizat Mark Howard, director Birou Afaceri Educaţionale şi Culturale.

Limita de vârstă este de 30 de ani.

