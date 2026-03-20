Tinerii români se înghesuie să traiască visul american. Studenţii din ţara noastră sunt primii în Europa care pleacă prin programul Work and travel - în traducere, lucrezi şi călătoreşti. Înscrierile s-au deschis deja pentru vizele obţinute de la Ambasada Statelor Unite.

New York, Massachusetts, Wisconsin, Florida și Maryland sunt topul destinațiilor în care studenții români pleacă pentru Work and Travel. Cu o viză specială și cu o agenție care îi ajută să își găsească joburi dinainte, planul de acasă pare perfect. Mai e nevoie doar de 3 sau 4 mii de dolari pentru această experiență.

"Acum am ajuns la muncă, 7 jumătate, și aici lucrez. Mergem la treabă și facem bacșiș!", a spus un student.

"Peste 15 mii de dolari, fraților, făcuți în vara asta în America, nu pot să cred că am atins targetul ăsta, sunt foarte fericit și foarte mândru de mine!", a spus un student.

Articolul continuă după reclamă

Francisc a plecat în Tennessee unde a muncit trei luni continuu și a locuit cu chirie într-o casă cu 12 studenți. La final, și-a luat o binemeritată vacanță în New York, de unde s-a întors nu doar cu cele mai frumoase amintiri din viața lui, dar și cu banii pe care i-a investit inițial.

"Am mers pe contract de bucătar, pentru că sunt o persoană care vorbește foarte mult, ușor-ușor am fost pe postul de host, primeam oamenii în restaurant și server", a spus Francisc, student.

"Eu preferam cât mai mult să fac overtime, făceam mai mulți bani ca să merg în vacanțe și să călătoresc. Sincer, am plecat cu 200 de dolari în buzunar", a mărturisit Francisc.

10 sau 15 dolari pe oră este salariul pentru un job în HoReCa, dar unii apelează și la al doilea job. Andreea a fost plecată de două ori la rând.

"Lucram de la 6 dimineața până la 2, mergeam acasă, dormeam o oră, după mergeam la al doilea job, stăteam până la 12, 1. Erau seri în care făceam și 300 de dolari. Te responsabilizezi fără să îți dai seama și descoperi cine ești cu adevărat", a spus Andreea, fostă studentă Work and Travel.

Cosmin a fost plecat de cinci ori în SUA.

"Am lucrat în restaurante fine dining, mixologie. Acum lucrez la o agenție Work and Travel, din 2017 fac asta. Cel mai greu a fost să te adaptezi la mâncarea de acolo" a spus Cosmin, student.

Înscrierile de anul acesta au început mai repede, tocmai pentru ca tinerii să aibă timp pentru toate formalitățile. România e fruntașă în Europa la aceste aplicații. Înaintea noastră în lume sunt Jamaica, Thailanda, Mexic și Peru.

"E nevoie să fii student la zi la o universitate din afara SUA și trebuie să fii într-o situație bună pentru a putea obține viza. De departe este cel mai popular program", a precizat Mark Howard, director Birou Afaceri Educaționale și Culturale.

Limita de vârstă este de 30 de ani.

Mădălina Iacob Like De la prima transmisiune live, la înâlnirea cu Papa Francisc, funeraliile Reginei Elisabeta a doua, încoronarea regelui Charles şi până la ceremonia luminii sfinte din Ierusalim, meseria de jurnalist mă surprinde şi mă învaţă întotdeauna câte ceva. ➜

Întrebarea zilei Mâncaţi pâine la fiecare masă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰