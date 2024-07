Aşa arată Parcul fotovoltaic de la Dârvari, din Valea Călugrească. Poziţionat pe suprafaţă de teren impresionantă, investiţia de aproape 35 de milioane de lei, din care aproximativ 7,5 milioane lei din Planul Național de Redresare și Reziliență, dispune de aproape 1000 de panouri solare de 550 W.

Parc fotovoltaic inaugurat în Prahova

La inaugurarea măreţei construcţii nu a lipsit nici ministrul Energiei. "Am intrat în luna energiei româneşti şi energeticienilor români, luna iulie şi ea începe foarte bine cu acestă inaugurare. Este un proiect pe care îl consider o premieră", a declarat Sebastian Burduja. Iar pe lângă producţia impresionantă, proiectul a mai adăugat încă o premieră, o componentă de stocare a energiei cu o capacitate de 1 MW. Un aliat de nădejde în dezvoltarea sustenabilă. "Este prima capacitate din România care are producţie şi stocare odată, la început. Ceilalţi au început şi mai instalează capacităţi de stocare ulterior", a precizat Gabriel Andronache, vicepreședinte ANRE.

Vezi și

Urmează proiectul Titan Power - o centrală pe gaze care va fi construită în Capitală

"Bateriile funcţionează după principiul necesităţii. Le vom încărca atunci când soarele ne permite şi vom debita în sistem în funcţie de golurile de tensiune sau noaptea", a explicat Angelica Grindei, manager general constructor. Impresionat de iniţiativa companiei a fost şi ministrul energiei care doreşte să introducă ideea şi în proiectele viitoare.

"Ne dorim să vedem la cât mai multe proiecte din sistemul energetic naţional. Şi prin prima a ceea ce se întâmplă pe piaţa de echilibrare în acestă perioadă. Vedem cât de importanntă este stocarea şi stocarea în baterii cum avem aici", a declarat Sebastian Burduja.

Iar cum energia este într-o continuă mişcare, investiţiile nu se opresc aici. Astfel, a fost demarat proiectul Titan Power - o centrală pe gaze care va fi construită chiar în Capitală.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Vă faceţi de obicei o asigurare de călătorie când plecaţi în vacanţe? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰