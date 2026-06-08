Sute de mii de români au plătit rate mai mari, după ce 10 bănci s-au înțeles între ele să crească ROBOR-ul. Este concluzia anchetei Consiliului Concurenței, care a dus la o amendă-record: aproape 4 miliarde de lei. Băncile resping vehement acuzațiile și spun că se vor apăra pe toate căile legale. Pentru clienți, însă, recuperarea banilor, dacă va fi posibilă, poate dura chiar și 10 ani.

După aproape patru ani de investigații, Consiliul Concurenței susține că cele mai mari 10 bănci din România au umflat artificial ROBOR-ul, indicele după care sunt calculate ratele a sute de mii de români.

"Au avut loc schimburi de informații între ei. Când o bancă cota, altă bancă vedea ce face. [...] Ne-am uitat din 2018 încoace. [...] Vorbim de fracțiuni de procent", a explicat președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu.

Ratele au crescut cu sute de lei

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Aceste fracțiuni de procent au crescut, însă, ratele cu sute de lei.

"Dacă discutăm de o diferență la ROBOR de 1 procent la un credit de 400 de mii de lei, 80.000 de euro, un client a plătit cu 300 de lei mai mult", explică avocatul bancar Camelia Grădinaru.

Drumul până la eventuale despăgubiri este foarte lung. Băncile vor contesta în instanță decizia Consiliului Concurenței care le sancționează.

"Cei care se simt prejudiciați pot să-și ceară drepturile în baza unei decizii definitive, aceasta nu este definitivă și nu va fi definitivă decât după parcursul în justiție. 4-5 ani", a spus fostul vicepreședinte al Consiliului Concurenței, avocatul Valentin Mircea.

Clienții trebuie să dea în judecată băncile

Iar după o decizie definitivă, clienții care au plătit rate umflate trebuie să dea în judecată băncile.

"Alți patru - cinci ani. Mai devreme de 8-10 ani nu se vor putea vedea consecințele. E păcat că nu s-a mers până la capăt. [...] Ne oprim la o constatare. Vor curge valuri de cerneală, procese, dispute", a mai spus Valentin Mircea.

BNR, care reglementează activitatea băncilor, le ia apărarea. Guvernatorul Mugur Isărescu spune că majorarea ROBOR a fost influențată de unele decizii luate de Banca Națională.

"Ne apărăm nu cu dinții, cu tărie. [...] Adică, dumneavoastră, ce spuneți? Că noi am ridicat aiurea, nu trebuia să ridicăm rata de politică monetară? Nu avem dreptul ăsta?", spunea guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

Consiliul Concurenței susține că și acum continuă cartelul băncilor. Amenda primită de ele reprezintă 5-7% din veniturile cumulate ale celor 10 instituții sancționate.