Fenomen alarmant: Peste 41% din mamele sub 15 ani din UE sunt din România

Situaţie îngrijorătoare la noi în ţară. Peste 41% din mamele sub 15 ani din UE sunt din România, potrivit organizaţiei Salvaţi Copiii.

Deşi numărul total al naşterilor din ţara noastră reprezintă doar 4% din naşterile la nivel EU (4,04%), România are o contribuţie în plan european de şase ori mai mare în cazul naşterilor la minore (26,19%) şi de peste 10 ori mai mare în cazul naşterilor la fete sub 15 ani (41,39%).

În anul trecut, 5.815 copii s-au născut din mame minore, în 496 dintre aceste cazuri mama având vârsta sub 15 ani. Şi mai îngrijorător este faptul că aproape 1 din 5 copii născuţi din mamă minoră nu este primul copil al mamei (18,4%), potrivit ONG-ului.

Cu cât este mai scăzută vârsta mamei, cu atât riscul ca nou-născutul să vină pe lume cu o greutate mică este mai mare: probabilitatea creşte de la 8,04% din totalul naşterilor la 15,9% în rândul mamelor sub 15 ani. Una dintre cauze este controlul prenatal redus în cazul gravidelor sub 15 ani: 43,3% din naşterile la mame sub 15 ani au fost fără control prenatal, în vreme ce media naţională este de 28,35%.

3 din 10 copii români trăiesc în sărăcie

Peste 3 din 10 copii români (32,4%) cresc în risc de sărăcie sau excluziune socială. Pentru 1.163 milioane de copii din ţara noastră, asigurarea resurselor necesare pentru un trai sănătos este problematică: copiii români continuă să fie mult mai afectaţi de sărăcie în comparaţie cu adulţii, riscul de sărăcie sau excluziune socială în rândul copiilor fiind cu şase puncte procentuale mai mare decât în rândul adulţilor.

Deşi riscul de sărăcie sau excluziune socială în rândul copiilor înregistrează o tendinţă de scădere, nu putem spune acelaşi lucru despre sărăcia nutriţională. Astfel, datele pentru anul 2025 arată o creştere îngrijorătoare a ponderii familiilor care nu îşi permit măcar o dată la două zile o masă cu carne, peşte sau proteine vegetale echivalente - de la 14,6% la 17,2% în cazul tuturor familiilor cu copii şi de la 19,5% la 25,9% în cazul familiilor monoparentale.

Pe de altă parte, sărăcia are şi un impact puternic asupra dreptului la o educaţie de calitate. Un studiu realizat de Salvaţi Copiii România în vara anului 2025 arată că aproape trei din cinci (58%) dintre familiile ai căror copii sunt integraţi în programele educaţionale ale organizaţiei nu pot acoperi cheltuielile legate de participarea copiilor la educaţie, în absenţa unui sprijin extern, procentul crescând dramatic, la 87%, în rândul celor care se află în stare de sărăcie subiectivă şi în rândul celor cu nivel educaţional scăzut - 70%.

