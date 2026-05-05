Nici măcar un an! Atât a rezistat Ilie Bolojan în fruntea Guvernului. Moţiunea de cenzură, iniţiată de PSD şi AUR, a trecut în Parlament cu cele mai multe voturi din istorie, 281. Coincidenţă sau nu, Ilie Bolojan a fost dat jos fix în aceeaşi zi în care, anul trecut, predecesorul său, Marcel Ciolacu, îşi anunţa demisia. Este al şaptelea Guvern picat prin moţiune de cenzură de la Revoluţie încoace. Şi o criză politică pentru care tot noi, românii, suntem buni de plată.

"Se vorbeşte despre sărăcirea populației, creșterea TVA, CASS. Păi nu le-am hotărât pe toate împreună? Cât sunteți de ipocriți? Nu aveți nicio credibilitate. Oameni care locuiesc în penthouse-uri să vină să explice cum plâng pe umerii românilor, oameni care au mașini mai scumpe decât câteva apartamente. Dacă aș fi văzut vreun plan, o soluție care să rezolve problemele, m-aș fi dat la o parte. Eu pot să plecm dar problemele grave ale țării rămân", a fost discursul lui Ilie Bolojan în Parlament.

Ce urmează după moţiunea de cenzură

"Baroni, vreţi să vorbim despre banii primiţi de Bihor şi de Oradea în ultimii ani? Şi nu vorbesc de bani europeni, vorbesc de banii de la bugetul de stat pentru proiecte în special de infrastructură", a declarat Sorin Grindeanu, înainte de vot. "Noi nu suntem de vânzare, noi nu suntem trădători. Aţi avut 10 luni să tăiaţi privilegiile si nu le-ati tăiat. Aţi luat de la mame, de la pensionari, de la categoriile vulnerabile. De aceea trebuie să plecaţi acasă", a declarat şi George Simion.

Articolul continuă după reclamă

Ce-a fost, am văzut. Ce urmează e şi mai important, pentru că vom plăti scump biletele pentru tot circul la care asistăm acum. Fiecare zi de criză politică ne costă pe noi, nu pe actorii ajunşi în fotoliile parlamentului. Aşadar, potrivit Constituţiei, după moţiunea de azi, Executivul este demis automat. Practic, pentru maxim 45 de zile, avem un Guvern interimar, cu atribuţii limitate, condus de Ilie Bolojan. În tot acest timp, la Cotroceni, vor avea loc negocierile pentru formarea unui nou Guvern. După ce se consultă cu toate partidele parlamentare, preşedintele Nicuşor Dan propune viitorul premier. Din acel moment, prim-ministrul desemnat are 10 zile la dispoziţie să-şi numească noul cabinet.

Şi aşa apare dilema. Să vedem care sunt variantele. PSD, PNL, USR și UDMR formează un nou guvern, fără Ilie Bolojan, dar cu un alt premier PNL. Este de altfel şi scenariul pe care și-l doresc cel mai mult cei de la PSD. O altă variantă ar fi cea a unui executiv PSD, PNL, USR și UDMR, dar cu un premier tehnocrat, fără carnet de partid, agreat insa de PSD, şi de PNL. Mai există şi scenariul unui guvern PSD, PNL, USR și UDMR cu Sorin Grindeanu premier. O condiţie pusă de liberali ca să rămână în coaliţie şi să salveze guvernarea.

Atenţie însă, sunt trei variante fără Ilie Bolojan. Ceea ce înseamnă o lovitură grea pentru PNL, dar şi pentru Bolojan, în calitate de lider al partidului. Şi mai avem o variantă, cea venită oarecum dinspre AUR, pe care toată lumea o neagă, dar dacă ar fi să ne luăm după ce s-a întâmplat astăzi, nu mai pare ceva SF. Un guvern de uniune naţională cu premier Călin Georgescu, aşa cum tot propune George Simion. Noi, românii, am ales, acum e vremea aleşilor să ne hotărască viitorul.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că euro va depăşi pragul de 5,2 lei până la sfârşitul zilei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰