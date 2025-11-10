Curs BNR, 10 noiembrie 2025. Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 10 noiembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,7881 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână.

În plus, leul românesc a pierdut teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4561 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0854 lei româneşti, şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,3982 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 9,2 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 576,4457 lei.

