Curs BNR, 11 august 2025. Leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 11 august 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.

la 11.08.2025 , 13:13
Leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian

Concret, leul românesc a câştigat circa un ban şi jumătate în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,3765 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 24 iunie 2025 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0676 lei româneşti, dolarul american, cotat la 4,3529 lei româneşti, şi lira sterlină, cotată la 5,8565 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 6,5 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 469,8345 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 29 iulie 2025 şi până în prezent.

