Curs BNR, 7 august 2025. Leul românesc câştigă mai mult de 3 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 7 august 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren masiv în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a câştigat aproape trei bani şi jumătate în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3461 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 28 iulie 2025 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat trei bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,3897 lei româneşti, a câştigat aproape un ban şi jumătate în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8110 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0736 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu peste 1,2 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 471,9649 lei.

