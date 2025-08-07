Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Curs BNR, 7 august 2025. Leul românesc câştigă mai mult de 3 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 7 august 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren masiv în raport cu dolarul american.

de Redactia Observator

la 07.08.2025 , 13:18
Leul românesc câştigă teren masiv în raport cu dolarul american Leul românesc câştigă teren masiv în raport cu dolarul american - Profimedia

Concret, leul românesc a câştigat aproape trei bani şi jumătate în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3461 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 28 iulie 2025 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat trei bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,3897 lei româneşti, a câştigat aproape un ban şi jumătate în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8110 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0736 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu peste 1,2 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 471,9649 lei.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

curs bnr leul romanesc dolarul american moneda unica euro francul elvetian gram aur lira sterlina
Înapoi la Homepage
Florin Prunea, enervat de românul celebru care şi-a acuzat soţia că intră cu noroi în casă: “Ce-ai zis, mă?”
Florin Prunea, enervat de românul celebru care şi-a acuzat soţia că intră cu noroi în casă: &#8220;Ce-ai zis, mă?&#8221;
Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii
Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii
Comentarii


Întrebarea zilei
Unde preferaţi să vedeţi filmele?
Observator » Ştiri economice » Curs BNR, 7 august 2025. Leul românesc câştigă mai mult de 3 bani în raport cu dolarul american