12 februarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 12 februarie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 12 februarie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 12 februarie

Pe 12 februarie 1541 se produce întemeierea orașului Santiago de Chile. Pe 12 februarie 1709, marinarul scoțian Alexander Selkirk ("modelul" lui Robinson Crusoe) este salvat după patru ani trăiți în singurătate, pe Insula Juan Fernandez. Pe 12 februarie 1856, Vasile Boerescu a adresat un memoriu ministrului de Externe al Franței, Alexandre Walewski, în care pleda pentru constituirea unui stat național românesc independent sub garanția celor șapte mari puteri. Pe 12 februarie 1864, Parlamentul votează proiectul de lege pentru organizarea puterii armate în România. Pe 12 februarie 1892, pentru prima oară în istoria tehnicii, o invenție, aparatul de cronofotografie al francezului Leon Bouly, este denumită cinematograf. Pe 12 februarie 1903, nava de expediție Antarctica, a exploratorului polar suedez Otto Nordenskjöld, prinsă în gheață, se scufundă în Marea Weddell. Întregul echipaj a ajuns pe Insula Paulet, după 16 zile, de unde a fost salvat zece luni mai târziu. Pe 12 februarie 1912 înregistrăm abdicarea împăratului chinez Pu Yi, sfârșitul Dinastiei Qing. Pe 12 februarie 1912, China adoptă calendarul gregorian.

Pe 12 februarie 1922 şi-a început pontificatul Papa Pius al XI-lea. Pe 12 februarie 1938, trupele germane intră în Austria, eveniment urmat, la o zi distanţă, de anunţarea anexării Austriei. Pe 12 februarie 1996, Yasser Arafat a depus jurământul în calitate de prim președinte ales al Autorității Naționale Palestiniene. Pe 12 februarie 1999, președintele Statelor Unite ale Americii, Bill Clinton, a fost găsit nevinovat în procesul cu privire la afacerea Monica Lewinsky. Pe 12 februarie 2002, la Tribunalul de la Haga începe procesul fostului președinte al Iugoslaviei, Slobodan Milošević. Acesta va muri în 2006, înainte de terminarea procesului. Pe 12 februarie 2016, Papa Francisc se întâlnește cu Patriarhul Kiril al Moscovei, la Havana, Cuba. Este pentru prima dată când capul Bisericii Romano Catolice și capul Bisericii Ortodoxe Ruse se întâlnesc. Pe 12 februarie 2025, Klaus Iohannis își încheie mandatul de Președinte al României, funcția fiind preluată de președintele Senatului, Ilie Bolojan, care va asigura interimatul până la organizarea următoarelor alegeri.

Nașteri pe 12 februarie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 12 februarie, de la politicianul american Abraham Lincoln, născut pe 12 februarie 1809, sau naturalistul englez Charles Darwin, născut pe 12 februarie 1809, şi până la dramaturgul român Alexandru Davila, născut pe 12 februarie 1862, sau industriaşul francez de automobile Louis Renault, născut pe 12 februarie 1877.

Tot într-o zi de 12 februarie s-au născut şi personalităţi precum scriitoarea română Otilia Cazimir, născută pe 12 februarie 1894, regizorul italian Franco Zeffirelli, născut pe 12 februarie 1923, actorul şi regizorul român Dan Puric, născut pe 12 februarie 1959, actriţa americană Christina Ricci, născută pe 12 februarie 1980, jucătorul spaniol de tenis Juan Carlos Ferrero, născut pe 12 februarie 1980, sau fotbalistul gruzin Khvicha Kvaratskhelia, născut pe 12 februarie 2001.

Decese pe 12 februarie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 12 februarie. Dintre acestea amintim pe filosoful german Immanuel Kant, decedat pe 12 februarie 1804, regizorul francez Jean Renoir, decedat pe 12 februarie 1979, fotbalistul englez Gordon Banks, decedat pe 12 februarie 2019, sau regizorul canadian Ivan Reitman, decedat pe 12 februarie 2022.

Tot într-o zi de 12 februarie şi-au pierdut viaţa şi personalităţi precum politicianul român Radu Rosetti, decedat pe 12 februarie 1926, poetul român Dumitru Nanu, decedat pe 12 februarie 1943, pianista română Sofia Cosma, decedată pe 12 februarie 2011, sau medicul român Alexandru Țățulescu, decedat pe 12 februarie 2011.

