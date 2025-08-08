Antena Meniu Search
Curs BNR, 8 august 2025. Leul românesc pierde aproape 5 bani în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 8 august 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren masiv în raport cu lira sterlină.

de Redactia Observator

la 08.08.2025 , 13:18
Leul românesc pierde teren masiv în raport cu lira sterlină Leul românesc pierde teren masiv în raport cu lira sterlină - Profimedia

Concret, leul românesc a pierdut aproape cinci bani în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8585 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat în luna august.

De asemenea, leul românesc a pierdut un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,3561 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,3913 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0711 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu peste 4,3 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 476,2885 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 23 iulie 2025 şi până în prezent.

