Evenimente în Bucureşti, joi 12 februarie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că joi, 12 februarie 2026, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Joi, 12 februarie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 12 februarie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 12 februarie

Articolul continuă după reclamă

Ziua de teatru începe încă de la ora 17.30, când se joacă piesa pentru copii "Peștisorul auriu", la Sala Luceafărul. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Obiceiuri necurate", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, sau "Ultima oră", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Extraconjugal", la Teatrul de Artă, "Macbeth", la Teatrul Odeon, "Rude pierdute", Teatrul Evreiesc de Stat, "Luna de miere cu piper", la Teatrul Elisabeta, sau "Ne cerem scuze pentru disconfortul creat", la Teatrul Mic - Sala Studio.

Concerte în Bucureşti, joi 12 februarie

De la ora 19.00, Duncan Ward susţine un concert simfonic la Ateneul Român, în timp ce, de la ora 20.00, trupa Vicii susţine un concert în The Pub – Universității.

Trupa Okean Elzy susţine un concert la Arenele Romane, de la ora 20.00, iar pe E-an-na susţine un concert aniversar în Expirat Halele Carol, de la ora 20.00. Nu în ultimul rând trebuie precizat că joi avem şi un concert susţinut de trupa Coma Light în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, joi 12 februarie

Joi, în Cupa României la fotbal se joacă trei meciuri în Bucureşti sau în împrejurimi, toate de la ora 18.00. La Centrul Naţional de Fotbal Buftea FRF se joacă meciul dintre CS Dinamo Bucureşti - FC Farul Constanţa.

Pe Stadionul Arcul de Triumf ar urma să se joace meciul dintre FC Dinamo Bucureşti şi AFC Hermannstadt, în timp ce pe arena din Chiajna ar urma să se joace meciul dintre Concordia Chiajna şi FC Botoşani.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei CSM propune: șoferii să rămână fără permis până se judecă contestația. Sunteți de acord? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰