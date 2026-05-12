Video Vogue a început căutările pentru echipa din România. Ce trebuie să ştie pasionaţii din domeniu

În 2027, moda din România primește, în sfârșit, una dintre cele mai așteptate confirmări internaționale. Vogue vine oficial în România. Vogue nu înseamnă doar lifestyle, coperţi strălucitoare, poze frumoase şi combinaţii vestimentare. Prin paginile ei, Biblia Modei este un business, care vine cu expunere mondială şi care aduce naşterea sau renaşterea unei întregi industrii de designeri şi de artişti.

de Francesca Vlădică

la 12.05.2026 , 14:07
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Practic, pentru România, lansarea autohtonă înseamnă un moment de cotitură din atât de multe motive. 

De Efectul Vogue se vorbeşte de ani întregi. Iar de el se bucură din plin inclusiv celebrităţile de calibru internaţional, precum Naomi Campbell, Zendaya, Kendall Jenner, Sarah Jessica Parker.

România sau orice altă ţară care ţinteşte un astfel de titlu trebuie să îndeplinească anumite criterii pentru a tipări versiunea locală.

Articolul continuă după reclamă

Eniko Szanto, consultant de imagine, a explicat că venirea Vogue în România demonstrează că "nu suntem doar consumatori, suntem și creatori". 

Mario Antico, fondator şi CEO Vogue România, a explicat că a avut o foarte mare încredere în talentul din România. 

"A fost un pariu destul de simplu de făcut, trebuia numai găsit care este asocierea dintre talent, fashion, arte şi contextul local. Sunt toate dovezile că piaţa creşte şi e mai matură. Cu siguranţă, şi Bucharest Fashion Week a contribuit la mărirea percepţiei că ţara are un potenţial şi toate acestea au fost bază pentru a convinge un grup aşa de important să intre în ţară", a explicat Mario Antico

Alice Peneacă, model internaţional, cu apariţii în revista Vogue, a explicat că se bucură de venirea Vogue în România. 

"Eu m-am întors în România şi îmi doream ca România să fie văzută la nivel internaţional şi de fiecare dată am încercat să conving oamenii de afară că România este foarte creativă, că avem oameni foarte talentaţi şi, iată, în sfârşit, se întâmplă şi la noi", a explicat Alice Peneacă.

În context, curiozitatea acestui moment pare să fie legată de cine va conduce Vogue România. Altfel întrebat, cine va fi "Anna Wintour de România"? 

"Cu siguranță, toată piața asta se întreabă. Eu cred că România va avea un nou personaj la care să ne uităm cu admirație", a explicat Eniko Szanto.

De altfel, publicația a început căutările pentru a forma echipa de lucru. Mario Antico a explicat și care sunt exigențele lor în aceste căutări.

"Să fie oameni, bineînțeles, cu pasiune, ar fi foarte frumos să găsim oameni care au deja experiență internațională, care ne pot duce cât mai aproape de standardele internaționale, mi-aș dori ca oamenii să perceapă că au o șansă, că se schimbă lucruri în țară și că au oportunitatea de a se exprima, pentru că talentul trebuie exprimat și Vogue asta va face, o să fie platforma care o să ajute designerii dar și celelalte industrii conexe să se poată exprima", a explicat Mario Antico.

Francesca Vlădică Like
vogue romania mario antico alice peneaca eniko szanto
Înapoi la Homepage
Suma uriaşă încasată de Sorana Cîrstea după ce a distrus-o pe Jelena Ostapenko şi s-a calificat în semifinale la Roma
Suma uriaşă încasată de Sorana Cîrstea după ce a distrus-o pe Jelena Ostapenko şi s-a calificat în semifinale la Roma
Eurovision 2026. În ce zi va cânta Alexandra Căpitănescu la Viena. Când are loc marea finală
Eurovision 2026. În ce zi va cânta Alexandra Căpitănescu la Viena. Când are loc marea finală
Oficial! Lovitură cruntă pentru FCSB: Daniel Bîrligea
Oficial! Lovitură cruntă pentru FCSB: Daniel Bîrligea
O mireasă a fost omorâtă chiar de către soțul ei, în timpul nunții. S-au luat la ceartă, iar el a scos pistolul
O mireasă a fost omorâtă chiar de către soțul ei, în timpul nunții. S-au luat la ceartă, iar el a scos pistolul
Tatăl tinerei ucise din Bihor, mărturisiri cutremurătoare! Unde a fost găsit telefonul Alisiei
Tatăl tinerei ucise din Bihor, mărturisiri cutremurătoare! Unde a fost găsit telefonul Alisiei
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi s-a întâmplat să trimiteţi CV-ul pentru un job şi să nu fiţi contactat pentru interviu?
Observator » Evenimente » Vogue a început căutările pentru echipa din România. Ce trebuie să ştie pasionaţii din domeniu
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.