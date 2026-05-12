În 2027, moda din România primește, în sfârșit, una dintre cele mai așteptate confirmări internaționale. Vogue vine oficial în România. Vogue nu înseamnă doar lifestyle, coperţi strălucitoare, poze frumoase şi combinaţii vestimentare. Prin paginile ei, Biblia Modei este un business, care vine cu expunere mondială şi care aduce naşterea sau renaşterea unei întregi industrii de designeri şi de artişti.

Practic, pentru România, lansarea autohtonă înseamnă un moment de cotitură din atât de multe motive.

De Efectul Vogue se vorbeşte de ani întregi. Iar de el se bucură din plin inclusiv celebrităţile de calibru internaţional, precum Naomi Campbell, Zendaya, Kendall Jenner, Sarah Jessica Parker.

România sau orice altă ţară care ţinteşte un astfel de titlu trebuie să îndeplinească anumite criterii pentru a tipări versiunea locală.

Eniko Szanto, consultant de imagine, a explicat că venirea Vogue în România demonstrează că "nu suntem doar consumatori, suntem și creatori".

Mario Antico, fondator şi CEO Vogue România, a explicat că a avut o foarte mare încredere în talentul din România.

"A fost un pariu destul de simplu de făcut, trebuia numai găsit care este asocierea dintre talent, fashion, arte şi contextul local. Sunt toate dovezile că piaţa creşte şi e mai matură. Cu siguranţă, şi Bucharest Fashion Week a contribuit la mărirea percepţiei că ţara are un potenţial şi toate acestea au fost bază pentru a convinge un grup aşa de important să intre în ţară", a explicat Mario Antico.

Alice Peneacă, model internaţional, cu apariţii în revista Vogue, a explicat că se bucură de venirea Vogue în România.

"Eu m-am întors în România şi îmi doream ca România să fie văzută la nivel internaţional şi de fiecare dată am încercat să conving oamenii de afară că România este foarte creativă, că avem oameni foarte talentaţi şi, iată, în sfârşit, se întâmplă şi la noi", a explicat Alice Peneacă.

În context, curiozitatea acestui moment pare să fie legată de cine va conduce Vogue România. Altfel întrebat, cine va fi "Anna Wintour de România"?

"Cu siguranță, toată piața asta se întreabă. Eu cred că România va avea un nou personaj la care să ne uităm cu admirație", a explicat Eniko Szanto.

De altfel, publicația a început căutările pentru a forma echipa de lucru. Mario Antico a explicat și care sunt exigențele lor în aceste căutări.

"Să fie oameni, bineînțeles, cu pasiune, ar fi foarte frumos să găsim oameni care au deja experiență internațională, care ne pot duce cât mai aproape de standardele internaționale, mi-aș dori ca oamenii să perceapă că au o șansă, că se schimbă lucruri în țară și că au oportunitatea de a se exprima, pentru că talentul trebuie exprimat și Vogue asta va face, o să fie platforma care o să ajute designerii dar și celelalte industrii conexe să se poată exprima", a explicat Mario Antico.

Francesca Vlădică

