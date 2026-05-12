Un bărbat de 40 de ani din comuna Coşbuc a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor, după ce, pe fondul consumului de alcool, l-a lovit pe un tânăr de 19 ani cu o sticlă în zona gâtului, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud.

Un tânăr a fost la un pas de moarte, după ce un bărbat beat a încercat să îi taie gâtul cu o sticlă - Profimedia

Victima a primit primul ajutor din partea unui ofiţer de poliţie judiciară, aflat în timpul liber, conform Agerpres.

"La data 10 mai a.c., poliţiştii Secţiei 6 Poliţie Rurală Năsăud au fost sesizaţi prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la comiterea unei agresiuni în localitatea Coşbuc. Din primele verificări efectuate la faţa locului a reieşit faptul că, în apropierea unui imobil din Coşbuc, pe fondul consumului de alcool, un bărbat de 40 de ani din localitate l-ar fi lovit cu o sticlă în zona capului pe un tânăr de 19 ani din aceeaşi localitate. În cauză a fost sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, în cauză fiind dispusă reţinerea pentru 24 de ore a bărbatului de 40 de ani, cercetat pentru tentativă la infracţiunea de omor. La data de 11 mai, acesta a fost prezentat instanţei care a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile. Un poliţist din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, aflat în timpul liber, a intervenit imediat şi a acordat primul ajutor tânărului rănit, până la sosirea echipajelor medicale. Ulterior, acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale", a transmis, marţi, IPJ.

Poliţistul care a intervenit pentru salvarea tânărului de 19 ani a povestit, într-un material video publicat pe pagina de socializare a IPJ Bistriţa-Năsăud, că, dacă rana ar fi fost cu 2-3 milimetri mai adâncă, victima şi-ar fi pierdut viaţa.

"2-3 milimetri mai adânc şi omul acesta nu mai trăia. Sunt Gabriel, sunt ofiţer de poliţie judiciară de aproximativ 13 ani. Eram în timpul liber când am observat un bărbat rănit grav în zona gâtului. Am intervenit imediat şi am acordat primul ajutor până la sosirea echipajelor medicale. În urma verificărilor, am stabilit că ar fi fost victima unei agresiuni, aşa că am solicitat sprijinul colegilor pentru identificarea şi depistarea autorului. Ulterior, am acordat sprijin şi în efectuarea cercetărilor la faţa locului", a relatat poliţistul.

