Platforma de pe Tâmpa, de unde turiştii pot admira panorama Braşovului, în pericol de prăbuşire

Platforma de pe Tâmpa, de unde turiştii pot admira panorama Braşovului, este în pericol de prăbuşire. Aşa că autorităţile au decis interzicerea accesului. Dealtfel, reamenajarea zonei care este una dintre cele mai importante atracţii ale oraşului a fost luată de mai mult timp în calcul. 

de Claudiu Loghin

la 12.05.2026 , 13:51
Sunt ultimele ceasuri în care turiştii mai pot sta pe această platformă. E un loc pe care cu siguranţă nu l-a ratat nimeni care a urcat pe Tâmpa, cu telecabina sau pe pe jos. De aici se fac cele mai frumoase fotografii cu Braşovul. Din acest motiv, în zilele cu vreme frumoasă platforma panoramică este extrem de aglomerată.

Autorităţile vor să facă aici o platformă panoramică din sticlă şi au făcut o expertiză a structurii actuale. Verdictul specialiştilor nu este deloc încurajator. Substructura acestei platforme este foarte şubredă şi se poate prăbuşi în orice moment. Din acest moment trebuie închisă de urgenţă, o decizie pe care Primăria Braşov o va lua în cel mai scurt timp pentru a evita situaţiile neplăcute.

Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune.

brasov tampa turisti
