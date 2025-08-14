Curs BNR, 14 august 2025. Leul românesc pierde aproape 3 bani în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 14 august 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren masiv în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a pierdut aproape trei bani în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8856 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 10 iulie 2025 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut mai mult de un ban şi jumătate în raport cu dolarul american, cotat la 4,3331 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0628 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,3754 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 35 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 467,5323 lei.

