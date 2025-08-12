Curs BNR, 12 august 2025. Leul românesc pierde mai mult de 2 bani în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 12 august 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de doi bani în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8777 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 30 iulie 2025 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut mai mult de un ban şi jumătate în raport cu dolarul american, cotat la 4,3688 lei româneşti, mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,3875 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0683 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 26 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 470,0966 lei.

