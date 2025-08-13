Curs BNR, 13 august 2025. Leul românesc câştigă mai mult de 5 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 13 august 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren masiv în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a câştigat mai mult de cinci bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3173 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 24 iulie 2025 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8596 lei româneşti, a câştigat aproape un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,3791 lei româneşti, şi a câştigat o jumătate de ban şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0633 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu peste 2,9 lei, astfel încât gramul de aur a ajuns să fie cotat la 467,1788 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 28 iulie 2025 şi până în prezent.

