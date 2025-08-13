Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Curs BNR, 13 august 2025. Leul românesc câştigă mai mult de 5 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 13 august 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren masiv în raport cu dolarul american.

de Redactia Observator

la 13.08.2025 , 13:14
Leul românesc câştigă teren masiv în raport cu dolarul american Leul românesc câştigă teren masiv în raport cu dolarul american - Profimedia

Concret, leul românesc a câştigat mai mult de cinci bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3173 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 24 iulie 2025 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8596 lei româneşti, a câştigat aproape un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,3791 lei româneşti, şi a câştigat o jumătate de ban şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0633 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu peste 2,9 lei, astfel încât gramul de aur a ajuns să fie cotat la 467,1788 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 28 iulie 2025 şi până în prezent.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

curs bnr leul romanesc dolarul american moneda unica euro francul elvetian gram aur lira sterlina
Înapoi la Homepage
Milionarul român cu trei pensii a dat cărţile pe faţă! Ce salariu are, de fapt, Gino Iorgulescu. A spulberat misterul
Milionarul român cu trei pensii a dat cărţile pe faţă! Ce salariu are, de fapt, Gino Iorgulescu. A spulberat misterul
Adevărul despre relația pe care Oana Roman o are cu fratele ei vitreg. Fiul lui Petre Roman e cu 35 de ani mai tânăr decât ea
Adevărul despre relația pe care Oana Roman o are cu fratele ei vitreg. Fiul lui Petre Roman e cu 35 de ani mai tânăr decât ea
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, acuzat de fapte ilicite de compania de stat în a cărei conducere a fost. Ce se întâmplă cu dosarul
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, acuzat de fapte ilicite de compania de stat în a cărei conducere a fost. Ce se întâmplă cu dosarul
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați plătit vreodată analize care ar fi trebuit decontate de stat?
Observator » Ştiri economice » Curs BNR, 13 august 2025. Leul românesc câştigă mai mult de 5 bani în raport cu dolarul american