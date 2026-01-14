Curs BNR, 14 ianuarie 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 14 ianuarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a câştigat mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat 5,4532 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 17 decembrie 2025 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8752 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0897 lei româneşti, şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,3658 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu peste 7,4 lei, astfel că gramul de aur a depăşit pragul psihologic de 650 de lei şi a ajuns să fie cotat la 650,6110 lei.

