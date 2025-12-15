Antena Meniu Search
Care sunt preţurile la carburanţi luni, 15 decembrie. Au scăzut cu 4 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că luni, 15 decembrie 2025, preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute.

de Redactia Observator

la 15.12.2025 , 10:29
Concret, conform specialiştilor, vorbim de o scădere a preţurilor la combustibili cu patru bani pe litru, iar asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,41 şi 7,53 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 7,99 şi 8,25 lei.

De asemenea, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,62 şi 7,72 lei, un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8 şi 8,27 lei, iar un litru de GPL a ajuns să coste între 3,7 şi 3,79 lei.

benzina standard benzina premium motorina standard motorina premium gpl
