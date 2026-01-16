Antena Meniu Search
Curs BNR, 16 ianuarie 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 16 ianuarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

de Redactia Observator

la 16.01.2026 , 13:30
Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american - Profimedia

Concret, leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3816 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 2 decembrie 2025 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0894 lei româneşti, în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4663 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8745 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 56 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 648,8063 lei.

