Curs BNR, 15 ianuarie 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 15 ianuarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, iar asta înseamnă că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,4654 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimele 10 zile.

De asemenea, leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,3740 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0891 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8684 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 1,25 lei, ceea ce înseamnă că gramul de aur a ajuns să fie cotat 649,3669 lei.

