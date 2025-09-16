Curs BNR, 16 septembrie 2025. Leul românesc câştigă aproape 3 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 16 septembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren masiv în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a câştigat aproape trei bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,2848 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultimele luni.

De asemenea, leul românesc a câştigat mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8462 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4177 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0634 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu peste 5,2 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 509,4008 lei.

