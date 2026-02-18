Curs BNR, 18 februarie 2026. Leul românesc câştigă aproape 2 bani în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 18 februarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,5765 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 9 februarie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat aproape un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8422 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0941 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,3046 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 27 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 679,8250 lei.

