Curs BNR, 18 septembrie 2025. Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 18 septembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

de Redactia Observator

la 18.09.2025 , 13:19
Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină

Concret, leul românesc a pierdut aproximativ o jumătate de ban în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8441 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0695 lei româneşti, şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,2820 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4347 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 81 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 505,3604 lei.

Redactia Observator
Redactia Observator

Observator

curs bnr leul romanesc dolarul american moneda unica euro francul elvetian gram aur lira sterlina
