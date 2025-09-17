Curs BNR, 17 septembrie 2025. Leul românesc pierde mai mult de 2 bani în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 17 septembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de doi bani în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,4387 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0670 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,2778 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8389 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape cinci lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 504,5467 lei.

