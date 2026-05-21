Curs BNR, 21 mai 2026. Leul românesc pierde 2 bani în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 21 mai 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a pierdut circa doi bani în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,7347 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 7 mai 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut circa un ban şi jumătate în raport cu lira sterlină, cotată la 6,0612 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2432 lei româneşti, şi a câştigat aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,5097 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape şase lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 657,1338 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână.

