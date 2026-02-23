Curs BNR, 23 februarie 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 23 februarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a câştigat mai mult de un ban în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3195 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0968 lei româneşti, în raport cu dolarul american, cotat la 4,3195 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8359 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 15,3 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 716,2653 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 29 ianuarie 2026 şi până în prezent.

