A fost o zi specială pentru pasionaţii de maşini! 200 de autovehicule de epocă au fost expuse într-un parc din Capitală, cele mai vechi datând încă din anii 1920. Şi pentru că a fost o zi numai bună de plimbare, părinţii i-au luat pe cei mici să le arate adevăratele bijuterii pe patru roţi. Retroparada Primăverii a ajuns şi în Deva, acolo unde sunetul motoarelor au adus oraşul la viaţă.

Parcul Lumea Copiiilor din Sectorul 4 s-a transformat într-un muzeu în aer liber, unde peste 200 de maşini de epocă au fost expuse.

"Este o bucurie şi o satisfacţie foarte mare să vedem că munca investită în aceste maşini este apreciată de vizitatori. Plecând de la acest an, 1924, trecem prin toată istoria auto până la 1996", spune Mihai Barbu, preşedinte Filiala Bucureşti Retromobil.

Colecţionarii s-au asigurat că vor veni cu cele mai frumoase piese.

Articolul continuă după reclamă

"Maşina e achiziţionată din Timişoara, adusă pe platformă. Este într-un proces de restaurare", spune Oana Boca, proprietara unui Fiat antebelic .

"Este prima serie de Mercury care a ieşit în 1939 pe poarta fabricii. Să o întreţii nu este greu", spune Radu Dorin, proprietarul unui Ford Mercury din 1939.

Iar bijuteriile pe patru roţi au furat toate privirile. O atracție a paradei a fost un autobuz Roman Diesel, fabricat în anul 1978, practic are dublul vârstei mele. Are peste 50 de locuri şi a fost folosit în perioada comunismului pentru a transporta militarii.

"Pasiunea a plecat din copilărie. Bunicul meu a fost ghid şi de fiecare dată când aveam ocazia, mă lua cu el în excursii. Când m-am făcut mai mare aşa, am putut să-mi cumpăr primul autocar, Mercedes 302. După care au început să urmeze şi un românesc, şi aşa, şi aşa. Şi am strâns şapte autocare de epocă", spune Alexandru Constantinescu, proprietarul autobuzului Roman Diesel.

O altă piesă extrem de admirat a fost o Dacia Break de Miliţie, restaurată în urmă cu 16 ani.

"Se remarcă faţă de Dacia Berlină prin faptul că are un portbagaj mai generos, prin faptul că are servofrână din fabrică şi aceasta are şi dotările unei maşini de poliţie din anii 70", spune Tudor Oprea, proprietar Dacia 1300 Break de Miliţie.

Retroparada Primăverii a ajuns şi la Deva, unde au fost expuse peste o sută de maşini de epocă.

"Într-adevăr este o maşină de excepţie. Are o vechime de 103 ani. Este un Citroen model B2. Este restaurată. Bineînţeles, s-a muncit mult. bineînţeles, şi cheltuiala aferentă, dar este în stare de funcţionare", spune un proprietar.

Următoarea oprire a Retromobil România este în Cluj-Napoca pe data de 5 mai.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă culcaţi copilul înainte de ora 21:00? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰