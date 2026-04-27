Un incendiu devastator a mistuit ieri un sat de munte din Vrancea. Trei sute de oameni dintr-un sat al comunei Soveja, renumită pe vremuri drept staţiunea cu cel mai curat aer, au fugit disperați din calea flăcărilor, iar în urma lor a rămas doar cenușă. Totul a pornit de la coşul casei unei bătrâne care a luat foc. Vântul a purtat flăcările, cu o viteză uluitoare, din gospodărie în gospodărie, şi în ciuda eforturilor a peste 200 de pompieri veniţi din şase judeţe, 32 de case au ars complet. Peste 100 de oameni au rămas pe drumuri. Un tânăr a fost rănit uşor de o bucată de tablă care s-a desprins dintr-un acoperiş.

Soveja e scrum cât vezi cu ochii. Ieri, la 10 dimineaţa, flăcările pornite de la căsuţa din lemn a unei bătrâne s-au dovedit de nestăvilit. Vântul le-a împrăştiat cu repeziciune şi în câteva ore au mistuit alte 31 de gospodării.

"Vai, dar cât... groaznic. Nu ştiu cum reuşesc să stingă.

Scânteia a sărit de la o casă la alta. Cum să o laşi cu vântul ăsta să faci focul", au spus martorii.

Articolul continuă după reclamă

Oamenii care locuiau în apropiere nu au ştiut încotro să o apuce şi ce să salveze mai întâi din calea incendiului.

"Când am venit noi, deja aici era iadul pe pământ. Acolo jor, ardea, era infern".

"Mie îmi tremură picioarele şi acum. Era 4-5 metri în sus", spun oamenii.

Casele de lemn s-au aprins una câte una, spre disperarea oamenilor.

Patru localnici au făcut atac de panică, iar un bărbat a fost rănit uşor. Pentru stingerea focului a fost mobilizat un număr uriaş de salvatori. Şi oameni obişnuiţi au sărit, din proprie iniţiativă în ajutor.

"13 de autospeciale de stingere cu apă şi spumă, 7 autospeciale pentru munca operativă, 3 microbuze pentru transportul personalului, două echipaje SMURD şi 228 de pompieri", spune Florin Olaru, purtător de cuvânt ISU Vrancea.

"Ajutăm, de vreo 2 ore, cel puţin suntem aici. Cărăm apă, ajutăm, ce să facem. Tot se intinde acolo la vale", a spus un voluntar.

Trei sute de persoane au evacuat pompierii

15 familii au rămas pe drumuri. Vor dormi pe la pensiunile din sat şi la baza salvamont.

"Sunt şi copii, sunt bătrâni. Colegii mei sunt în teren, verifică situaţia fiecărui. Cei mai in vârstă, persoanele vulnerabile au mers pe la vecini. Trebuie să îi ajutăm, nu putem să îi lăsăm în stradă, găsim soluţii", spune Ionuț Filimon, primar Soveja.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat că Guvernul va aloca ajutoare familiilor lovite de nenorocire, iar sumele pentru un sprijin în primă urgență vor fi stabilite astăzi, urmând ca oamenii să primească banii până joi.

Pentru bătrânii satului, incendiul de ieri pare un blestem care nu le dă pace. În urmă cu 70 de ani, 17 oameni au murit, după ce focul a mistuit 370 de case din sat. Atunci, grădiniţa, primăria şi postul de jandarmi s-au făcut şi ele scrum.

Adrian Obreja Like

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă culcaţi copilul înainte de ora 21:00? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰