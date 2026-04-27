Mișcare bombă pe scena politică. PSD și AUR au anunțat, luni dimineață, că se aliază pentru a demite Guvernul condus de Ilie Bolojan. Cele două partide vor semna și vor depune împreună o moțiune de cenzură în Parlament și au toate șansele ca această moțiune să fie adoptată chiar săptămâna viitoare.

Dacă ne uităm pe aritmetica parlamentară, PSD și AUR au împreună 219 senatori și deputați. Pentru ca guvernul condus de Ilie Bolojan să fie demis, ar fi nevoie ca moțiunea de cenzură să fie votată de cel puțin 233 de parlamentari.

Cei din grupul PACE din opoziție au anunțat că vor vota și ei această moțiune de cenzură. Sunt 12 parlamentari PACE, ceea ce înseamnă că, la un calcul simplu, în acest moment PSD și AUR ar mai avea nevoie, pe lângă cei 12 parlamentari PACE care vor susține moțiunea, de încă doi aleși care să voteze în favoarea moțiunii de cenzură pentru ca guvernul condus de Ilie Bolojan să fie demis.

Acest lucru s-ar putea întâmpla chiar săptămâna viitoare, pentru că liderul AUR, George Simion, spunea că există deja un calendar stabilit de conducerile PSD și AUR. Dacă totul merge conform planului stabilit în culise, moțiunea de cenzură ar putea fi votată săptămâna viitoare în Parlament, mai exact pe data de 5 mai.

Mai departe, liderii PSD și AUR nu au exclus explicit scenariul în care cele două partide, după moțiunea de cenzură și după eventuala demitere a guvernului condus de Ilie Bolojan, ar putea forma o coaliție de guvernare care să instaleze un cabinet nou la Palatul Victoria. De pildă, Marian Neacșu, unul dintre cei mai influenți lideri ai Partidului Social Democrat, atunci când a fost întrebat despre această variantă a unui guvern PSD-AUR, a spus doar atât: "orice drum începe cu primul pas".

În același timp, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, spunea că deocamdată obiectivul comun al celor două partide este moțiunea de cenzură și demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan.

Au venit reacții și din partea PNL, însă până în acest moment premierul Ilie Bolojan nu a vorbit. Au transmis mesaje în schimb președintele Senatului, Mircea Abrudean, secretarul general al partidului, Dan Motreanu, și primarul Capitalei, Ciprian Ciucu.

Aceștia au transmis că, dacă PSD și AUR vor demonstra în Parlament, la votul pentru moțiunea de cenzură, că au o majoritate care poate demite guvernul condus de Ilie Bolojan, atunci cele două partide ar trebui să-și asume și guvernarea împreună, formând ulterior un nou cabinet.

Trebuie subliniat și momentul ales de cele două partide pentru a anunța această moțiune de cenzură. Anunțul a fost făcut în timp ce, la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan discuta cu premierul Ilie Bolojan și cu Sorin Grindeanu despre prioritățile majore ale României în perioada următoare.

Este vorba despre atragerea a 16 miliarde de euro pentru armată și industria de apărare, prin programul SAFE, și alte 10 miliarde de euro până la finalul lunii august, dacă România va reuși să îndeplinească reformele asumate în Planul Național de Redresare și Reziliență.

