Curs BNR, 29 august 2025. Leul românesc câştigă mai mult de 2 bani în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 29 august 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a câştigat mai mult de doi bani în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,85 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a câştigat aproape un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4228 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,3443 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0722 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 60 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 476,0494 lei.

