Curs BNR, 28 august 2025. Leul românesc pierde aproape 2 bani în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 28 august 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian.

la 28.08.2025 , 13:11
Leul românesc pierde teren important în raport cu francul elveţian Leul românesc pierde teren important în raport cu francul elveţian - Profimedia

Concret, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,4325 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat de la 1 august 2025 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0672 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8730 lei româneşti, dar a câştigat aproape doi bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,3495 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape un leu, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 475,44 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 8 august 2025 şi până în prezent.

