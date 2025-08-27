Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Curs BNR, 27 august 2025. Leul românesc pierde mai mult de 2 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 27 august 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

de Redactia Observator

la 27.08.2025 , 13:15
Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american - Profimedia

Concret, leul românesc a pierdut aproape doi bani şi jumătate în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3681 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 12 august 2025 şi până în prezent.

În plus, leul românesc a pierdut aproape doi bani şi jumătate şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4137 lei româneşti, a pierdut aproape doi bani în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8714 lei româneşti, şi a pierdut şi aproape un ban în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0629 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 3,7 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 474,4798 lei.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

curs bnr leul romanesc dolarul american moneda unica euro francul elvetian gram aur lira sterlina
Înapoi la Homepage
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: &#8220;Uitați-vă numai la ea!&#8221;
Andrei Lemnaru a fost lovit din plin de o nouă scenă de dragoste dintre Ella și Teo: „Permite-mi să fac o cruce”
Andrei Lemnaru a fost lovit din plin de o nouă scenă de dragoste dintre Ella și Teo: „Permite-mi să fac o cruce”
Dramă cumplită pentru Irina, o tânără de 20 de ani cu paralizie cerebrală. A aflat că mama ei a murit după ce s-a întors de la operație. Mesajul sfâșietor al fetei
Dramă cumplită pentru Irina, o tânără de 20 de ani cu paralizie cerebrală. A aflat că mama ei a murit după ce s-a întors de la operație. Mesajul sfâșietor al fetei
Comentarii


Întrebarea zilei
Intenţionaţi să renunțați la manichiura semi-permanentă din cauza riscurilor pentru sănătate?
Observator » Ştiri economice » Curs BNR, 27 august 2025. Leul românesc pierde mai mult de 2 bani în raport cu dolarul american