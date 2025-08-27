Curs BNR, 27 august 2025. Leul românesc pierde mai mult de 2 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 27 august 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut aproape doi bani şi jumătate în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3681 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 12 august 2025 şi până în prezent.

În plus, leul românesc a pierdut aproape doi bani şi jumătate şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4137 lei româneşti, a pierdut aproape doi bani în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8714 lei româneşti, şi a pierdut şi aproape un ban în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0629 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 3,7 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 474,4798 lei.

