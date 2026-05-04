Curs BNR, 4 mai 2026. Euro, un nou record istoric în raport cu leul românesc

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 4 mai 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren masiv în raport cu principalele valute.

Concret, leul românesc a pierdut aproape şase bani în raport cu moneda unică euro, peste patru bani în raport cu dolarul american, şi mai mult de opt bani în raport cu lira sterlină şi în raport cu francul elveţian.

Asta înseamnă, printre altele, că moneda unică euro a atins un nou record istoric, în raport cu leul românesc, fiind cotată la 5,1998 lei româneşti. În plus, dolarul american a fost cotat la 4,4376 lei româneşti, francul elveţian a fost cotat la 5,6670 lei româneşti, iar lira sterlină a fost cotată la 6,0172 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 30 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 653,2534 lei.

