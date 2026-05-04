Curs BNR, 4 mai 2026. Euro, un nou record istoric în raport cu leul românesc

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 4 mai 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren masiv în raport cu principalele valute.

Moneda unică euro a atins un nou record istoric în raport cu leul românesc Moneda unică euro a atins un nou record istoric în raport cu leul românesc - Profimedia

Concret, leul românesc a pierdut aproape şase bani în raport cu moneda unică euro, peste patru bani în raport cu dolarul american, şi mai mult de opt bani în raport cu lira sterlină şi în raport cu francul elveţian.

Asta înseamnă, printre altele, că moneda unică euro a atins un nou record istoric, în raport cu leul românesc, fiind cotată la 5,1998 lei româneşti. În plus, dolarul american a fost cotat la 4,4376 lei româneşti, francul elveţian a fost cotat la 5,6670 lei româneşti, iar lira sterlină a fost cotată la 6,0172 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 30 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 653,2534 lei.

Articolul continuă după reclamă
curs euro curs dolar curs franc curs lira curs valutar curs bnr
Înapoi la Homepage
Averea fabuloasă a românului care a investit 1.5 milioane de euro într-o afacere alături de Adrian Mutu!
Averea fabuloasă a românului care a investit 1.5 milioane de euro într-o afacere alături de Adrian Mutu!
Ce i-a șoptit Gabi Tamaș la ureche lui Patrice Cărăușan, după eliminarea de la Survivor. Cum și-a luat rămas bun de la concurentă
Ce i-a șoptit Gabi Tamaș la ureche lui Patrice Cărăușan, după eliminarea de la Survivor. Cum și-a luat rămas bun de la concurentă
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Surse: Numărul 2 din PNL a anunțat în ședința cu Bolojan că negocierile cu cei 50 de parlamentari anti-moțiune ar fi eșuat
Surse: Numărul 2 din PNL a anunțat în ședința cu Bolojan că negocierile cu cei 50 de parlamentari anti-moțiune ar fi eșuat
O româncă de 16 ani a murit în timp ce filma un videoclip pe TikTok! Beatrice a căzut în râu, sub ochii prietenilor
O româncă de 16 ani a murit în timp ce filma un videoclip pe TikTok! Beatrice a căzut în râu, sub ochii prietenilor
Comentarii


Întrebarea zilei
Cade sau nu Guvernul Bolojan?
Observator » Ştiri economice » Curs BNR, 4 mai 2026. Euro, un nou record istoric în raport cu leul românesc
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.