Zborurile Dan Air se mută pe Aerportul "Henri Coandă" București. Ce opţiuni au pasagerii cu bilete cumpărate

Compania aeriană Dan Air transmite printr-un comunicat de presă că toate operaţiunile vor fi mutate temporar de pe Aeroportul Bacău pe Aeroportul Internaţional "Henri Coandă" Bucureşti, potrivit Agerpres.

"Am construit împreună cu bacăuanii o bază şi o reţea de zboruri de care suntem mândri însă trebuie să plecăm temporar cu regret, întrucât nu putem opera dintr-un aeroport a cărui conducere cere insolvenţa singurului său operator cu bază pe aeroportul din Bacău. Lipsa de încredere şi temerea creată ca urmare a ameninţărilor şi presiunilor exercitate de directorul general al regiei nu pot fi baza unei cooperări sănătoase dintre părţi. Mulţumim Consiliului Judeţean pentru sprijin şi ne vom întoarce la Bacău imediat ce vom avea un partener de încredere", a transmis, în comunicat, Matt Ian Davis, administrator al operatorului aviatic.

Conducerea executivă a cerut deschiderea insolvenţei împotriva companiei aeriene

Potrivit sursei citate, decizia survine după ce conducerea executivă a Aeroportului Bacău a cerut deschiderea insolvenţei împotriva companiei aeriene şi a condiţionat serviciile de handling de plăţi suplimentare.

Articolul continuă după reclamă

"La 29 octombrie 2026, Aeroportul Bacău a depus la Tribunalul Ilfov o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva Dan Air. Cererea a fost formulată, deşi, potrivit propriului comunicat al aeroportului, peste 83% din restanţe aveau o vechime de cel mult 33 de zile, iar legea prezumă insolvenţa doar pentru datoriile neachitate la 60 de zile. La momentul respectiv, Dan Air plătise deja 100.000 de lei, negocia o eşalonare similară celei convenite şi respectate în 2025 şi formulase, din 22 octombrie, propria cerere de reorganizare, aflată sub protecţia instanţei. Ulterior, conducerea aeroportului a condiţionat continuarea serviciilor de handling de noi plăţi, într-un moment în care dificultăţile temporare (...) sunt cauzate exclusiv de blocarea, de către procesatorul de plăţi Netopia, a peste 900.000 de euro plătiţi de pasageri", se arată în comunicatul citat.

Compania anunţă că îşi doreşte continuitatea zborurilor pentru pasagerii săi

În acest context, compania anunţă că îşi doreşte continuitatea zborurilor pentru pasagerii săi şi, ca atare, a decis mutarea tuturor operaţiunilor pe Aeroportul Internaţional "Henri Coandă" Bucureşti.

Reprezentanţii operatorului precizează că pasagerii afectaţi pot opta pentru zborul corespunzător din Capitală sau pentru rambursarea integrală a preţului biletului, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 261/2004.

Pe data de 22 octombrie 2026, compania Dan Air a anunţat că a depus la Tribunalul Ilfov cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, cu intenţia de reorganizare a activităţii.

Conform Legii nr. 85/2014, reorganizarea judiciară permite unei companii viabile să îşi continue activitatea şi să îşi achite datoriile pe baza unui plan aprobat de creditori şi confirmat de instanţă, sub supravegherea unui administrator judiciar.

Dan Air este o companie aeriană românească, membră IATA, care opera zboruri regulate din Bucureşti şi Bacău către destinaţii din Europa şi Orientul Mijlociu, precum şi servicii ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance - Aeronavă, Echipaj, Mentenanţă şi Asigurare, n.r.) pentru alţi transportatori aerieni.