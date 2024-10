Daniel s-a întors în ţară, din Portugalia, acum 8 ani. După o carieră de succes în handbal, a decis să schimbe foaia şi să înscrie decisiv în gastronomia autohtonă.

Afacerea pornită de Daniel în ţară

"Deoarece foartă multă lume doreşte pizza, sunt obişnuiţi ca la aproape toate restaurantele să primescă pizza, noi ne-am încăpăţânat să nu facem pizza, paste şi alte mâncăruri fast-food, dar, totuşi, am zis "Hai să le satisfacem poftele!" şi am venit cu Pita Moşilor cu slănină friptă, ceapă şi aş de oaie", spune Daniel Dulf, administrator restaurant.

Şi aşa a ajuns să prepare Pita Moșilor, varianta românească la pizza. Numele preparatului l-a dat chiar fiica sa, Sofia. "Stăteam într-o seară cu familia, fix aici, luam cina şi am făcut pita asta a Moşilor, iar noi ne gândeam să o băgăm în meniu şi ne trebuia un nume şi apoi am venit cu tot felul de idei, până am venit eu cu a mea cu Pita Moşilor", povesteşte Sofia Dulf.

Iar Daniel nu s-a oprit aici. A creat şi o variantă inedită de burger: "Avem aici Burgerul lui Bică, care conţine carne de vită şi carne de poc, ciolomadă de murături, aşa, varză cu maioneză şi caş de oaie. Cu chipsuri de cartofi, toate sunt produse locale".

Dintr-un local din Baia Mare, însă, vine exemplul clar că plăcinta nu este un desert. Odată întins, aluatul se umple cu varză şi ciolan şi se lasă 10 minute în vatră, la copt. Ideea preparatului îi aparține lui Ștefan, un băimărean care a dorit să ofere altceva clienților săi.

"Ideea acestei plăcinte a venit în urma restaurantelor care făceau ciolanul în crustă de pâine, în aluat, şi am avut neplăcerea să găsesc ciolanul rece lângă os şi atunci am zis să-l reinterpretăm şi să punem cionalul cubuleţe, împreună cu acea varză", arată Ștefan Mihai, reprezentant restaurant. Şi, în funcţie de preferinţe, plăcinta sățioasă poate fi consumată cu mărar sau cu smântână.

