De câți bani are nevoie o familie cu 2 copii pentru un trai decent. Calculul ministrului Muncii

Suma pentru un trai decent pentru o familie cu doi copii ajunge astăzi la peste 10.000 de lei pe lună, a explicat, miercuri, ministrul Muncii, Florin Manole, la Antena 3 CNN.

"Traiul este foarte diferit în București față de alte zone, din punctul de vedere al costurilor, de la chirii până la cheltuielile din piață. (...) Avem un mecanism care se numește venitul minim pentru un trai decent, care este diferit de coșul minim de consum. Ultima dată când a fost calculat, dacă nu mă înșel, era undeva în jurul sumei de 8.000 de lei.

Evaluarea a fost realizată de o fundație, în colaborare cu statul român, care a făcut o astfel de analiză, iar rezultatul era de peste 8.000 de lei. Pe baza acestui calcul, cred că două venituri medii, adică peste 5.000 de lei fiecare, ar reprezenta un venit decent pentru o familie cu doi copii. Acesta era calculul de acum patru ani. Ținând cont de inflație, vorbim astăzi de o sumă de peste 10.000 de lei", a explicat ministrul Muncii, Florin Manole la Antena 3 CNN.

Dreptul la o viață decentă este pus la încercare pentru peste 1 milion de români. Salariul minim actual în România este de 2.600 de lei, insuficient pentru un trai decent. Guvernul anunță că, de la 1 iulie 2026, salariul minim va fi majorat cu 100 de lei net, sumă care abia acoperă o factură la curent.

Ministrul Muncii a militat, în decembrie 2025, pentru necesitatea creşterii salariului minim. "Evident, Ministerul Muncii a argumentat, o dată în plus, pentru nevoia creşterii salariului minim, din motive lesne de înţeles, inflaţie crescută, afectarea puterii de cumpărare. (...)".

Ministrul Manole a subliniat că bugetul nu va fi afectat de o creştere a salariului minim brut pe economie, ci va fi "doar un impact pozitiv, în sensul creşterii colectării la buget", răspunzând unei întrebări în acest sens.

