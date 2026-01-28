2 milioane de soldați ruși și ucraineni uciși, răniți sau dați dispăruți în patru ani de război. Bilanţ CSIS

Numărul soldaților ruși și ucraineni care au fost uciși, răniți sau dați dispăruți în patru ani de război este pe cale să atingă două milioane de oameni, potrivit unui nou studiu citat de The New York Times. Imediat, Kremlinul a respins bilanţul, spunând că astfel de rapoarte nu ar trebui considerate de încredere.

Bilanț cutremurător, în timp ce războiul din Ucraina se apropie de împlinirea a patru ani și va intra oficial, peste o lună, în al cincilea an de conflict. Un studiu, publicat marți de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din Washington şi citat de The New York Times, arată că aproape 1,2 milioane de soldați ruși și aproape 600.000 de soldați ucraineni au fost uciși, răniți sau sunt daţi dispăruţi.

Bilanţul total se apropie de 1,8 milioane de victime şi se estimează că va ajunge la două milioane în următoarele luni, până la primăvară. De când a început războiul, datele reale privind victimele au fost greu de stabilit, deoarece sunt temeri că Rusia subraportează constant numărul morților și răniților şi nici Ucraina nu publică bilanţul oficial. Studiul s-a bazat, printre altele, pe estimări ale guvernelor din SUA şi Marea Britanie.

Datele reprezintă o radiografie sumbră a progresului anemic al ruşilor în Ucraina: trupele ruse avansează în unele locuri cu doar 15-70 de metri pe zi. Începând cu ianuarie 2024, Rusia a capturat doar 1,5% din teritoriul ucrainean, potrivit CSIS. În prezent armata rusă ocupă aproximativ 20% din suprafața Ucrainei. Temperaturile scăzute de iarnă au încetinit în ultimele săptămâni operațiunile militare de ambele părți.

Tacticile s-au schimbat şi ele de ambele tabere. Din cauza prezenței constante a dronelor, Rusia a redus manevrele de blindate grele, preferând să trimită grupuri mici de soldați pe motociclete sau pe jos, în speranța că vor fi mai greu de detectat. La rândul lor, operatorii ucraineni de drone se iau după urme de pași și de anvelope pe zăpadă pentru a depista soldaţii ruşi.

Cel mai recent bilanț al pierderilor vine după prima rundă de discuții trilaterale între oficiali ruși, ucraineni și americani, încheiate sâmbătă într-o pozitivă rară, dar fără un rezultat concret. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că negocierile au înregistrat progrese și că Ucraina este pregătită pentru noi întâlniri. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că discuțiile vor continua săptămâna viitoare.

325.000 de soldați ruși şi 140.000 de soldați ucraineni au fost uciși în 4 ani de război

Potrivit CSIS, aproape 325.000 de soldați ruși au fost uciși de când președintele Vladimir Putin a ordonat invazia, pe 24 februarie 2022. "Nicio mare putere nu a suferit un număr atât de mare de victime sau decese de la Al Doilea Război Mondial încoace", susţine studiul. Raportul mai estimează şi că între 100.000 și 140.000 de soldați ucraineni au fost uciși de la începutul războiului.

În 2025, Rusia a înregistrat aproximativ 415.000 de soldați morți şi răniți, cu o medie de aproape 35.000 pierderi lunare. Săptămâna trecută, președintele Donald Trump a declarat că aproape 26.000 de soldați mor lunar în Ucraina. Rușii îi depășesc numeric pe ucraineni cu aproape 3 la 1 pe câmpul de luptă și beneficiază de o populație mai mare, ceea ce le permite să-și refacă mai ușor rândurile. În timp ce Ucraina pierde o parte tot mai mare din armata sa mai mică.

Rusia a reușit să-și mențină efectivele, în ciuda pierderilor mari, prin recrutarea de deținuți și datornici, și prin plata unor prime şi salarii consistente pentru voluntari, aminteşte NYT. Se estimează că până la 15.000 de soldați nord-coreeni au luptat alături de ruși, în special în regiunea rusă Kursk, după ce Ucraina a invadat teritoriul rusesc şi a cucerit teritoriu acolo în 2024. Potrivit serviciilor de informații sud-coreene, cel puțin câteva sute de soldați nord-coreeni ar fi fost uciși în conflict.

Analist: Rusia nu mai este o mare putere mondială

Războiul afectează puternic și economia Rusiei, potrivit unuia dintre autorii studiului. Economia de război a Rusiei este "supusă unei presiuni tot mai mari", se arată în raportul care subliniează declinul industrial, creșterea economică redusă la 0,6% în 2025 și lipsa companiilor tehnologice competitive la nivel global, care să poată susține productivitatea pe termen lung.

"Performanță militară slabă a Rusiei în Ucraina și productivitatea economică în scădere arată că Rusia este într-un declin serios ca putere globală. Chiar dacă Rusia mai deține arme nucleare și o armată numeroasă, nu mai este o mare putere în majoritatea categoriilor militare, economice sau științifico-tehnologice", a apreciat analistul Seth G. Jones pentru NYT.

